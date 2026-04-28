Dopo aver conquistato pubblico e critica con la loro comicità intelligente, surreale e irresistibile, Marta Zoboli e Gianluca De Angelis, in arte Marta e Gianluca, sono arrivati per la prima volta nell’Isola con il loro nuovo spettacolo “Io e Gianlu” prodotto da Amaca e diretto da Marta Dalla Via, che ha contribuito alla scrittura dei testi assieme ai due protagonisti.

La coppia, fra le più amate della comicità contemporanea, porta in scena la finta storia di una vera amicizia: un racconto ironico e disarmante su rapporti umani, convivenze forzate e piccole nevrosi quotidiane.

In un appartamento condiviso, tra incomprensioni, dialoghi serrati e silenzi pieni di significato, Marta e Gianluca indagano con ironia e tenerezza cosa significa oggi “stare insieme”, come amici, amanti, colleghi o semplicemente coinquilini.

Una serata all’insegna della risata intelligente e dell’imprevedibilità quella andata in scena ieri al Teatro Massimo, per la prima regionale, dove la pièce ha conquistato il pubblico con il suo mix di ironia, ritmo e affiatamento.

Così come in tv anche sul palco dal vivo Marta e Gianluca confermano la loro straordinaria empatia, bravura e simpatia, oltre alla capacità di raccontare la vita di coppia contemporanea con uno sguardo tanto disincantato quanto esilarante.

Uno degli elementi più apprezzati dello spettacolo è proprio il recupero e la rielaborazione dal vivo dei loro sketch più celebri, già diventati cult grazie alla televisione e a programmi di successo come Zelig, Only Fun e altre trasmissioni seguitissime.

Sul palco, quei momenti prendono nuova vita: si arricchiscono di improvvisazioni, tempi dilatati e un contatto diretto con il pubblico che amplifica l’efficacia delle gag.

Lo spettacolo si muove così tra sketch e momenti di stand-up, costruendo una narrazione che affonda le radici nella quotidianità: incomprensioni, abitudini, piccoli drammi domestici diventano terreno fertile per una comicità che tiene sempre elevatissimo il ritmo e l’attenzione del pubblico, che si diverte per quasi due ore di fila.

Il segreto sta proprio nell’alchimia tra i due protagonisti, evidente in ogni battuta e in ogni pausa, dove i tempi comici risultano calibrati con precisione quasi musicale.

Marta Zoboli porta in scena un’energia travolgente, fatta di espressività e presenza scenica, mentre Gianluca De Angelis gioca con un’ironia più sottile, creando un equilibrio dinamico che punteggia le geniali performance della sua compagna di scena.

Il risultato è un continuo botta e risposta che coinvolge il pubblico, spesso chiamato implicitamente a riconoscersi nelle situazioni raccontate.

Non mancano momenti di improvvisazione e interazione, come i riferimenti alle seadas e ai toponimi autoctoni (Oristano e Piazza Yenne, citati al punto giusto, scatenano risate fragorose), elementi che rendono ogni replica unica e contribuiscono a creare un clima di complicità con la platea.

È proprio questa dimensione “viva” del teatro a fare la differenza, trasformando “Io e Gianlu” in un’esperienza più che in un semplice spettacolo.

Un’occasione per chi non ha ancora assistito allo spettacolo di scoprire una delle coppie comiche più divertenti e amate del panorama artistico da oltre due lustri.

“Io e Gianlu” si conferma così un progetto solido e in continua evoluzione, capace di far ridere ma anche di raccontare, con leggerezza e intelligenza, le dinamiche delle relazioni di oggi, riportando sul palco il meglio della loro comicità televisiva e trasformandolo in un’esperienza teatrale ancora più coinvolgente.

Dopo il successo cagliaritano, la mini tournée in Sardegna prosegue stasera, martedì 28 aprile, al Teatro Comunale di Sassari con inizio alle 21, dove si prevede un bis di affetto ed entusiasmo dei fan.

L.P.

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