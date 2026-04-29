Cagliari rende omaggio ad Andrea Parodi a vent’anni dalla scomparsa. Il 2026 si apre infatti con una serie di iniziative dedicate al cantante e musicista sardo, figura centrale prima con i Tazenda e poi con un percorso solistico che lo ha consacrato nella world music internazionale. Il primo appuntamento è in programma il 30 aprile nel capoluogo isolano, all’interno della 370ª edizione della Festa di Sant'Efisio, una delle ricorrenze più sentite in Sardegna. Alle 21, in Piazza del Carmine, andrà in scena il “Concerto per Andrea”, serata che riunirà artisti locali e internazionali per reinterpretare il repertorio di Parodi e presentare brani originali.

Sul palco saliranno Andrea Andrillo, Francesca Corrias con il quartetto Sunflower, Gigi Marras, Francesco Marras Perantoni e l’attrice Lia Careddu. Attese anche le esibizioni della napoletana Flo e della catalana Sandra Bautista. Molti dei protagonisti sono ex vincitori del Premio Andrea Parodi, concorso dedicato alla world music promosso dalla fondazione che porta il nome dell’artista. Le celebrazioni proseguiranno a maggio anche fuori dall’isola. Il 21 maggio a Parigi, nell’ambito del festival “Canzoni & parole”, all’Istituto Italiano di Cultura si terrà “Andrea Parodi, voix de l’île, voix du monde”. Parteciperanno Elena Ledda, Mauro Palmas, Gigi Marras, Alberto Bertoli e i Tazenda, per un racconto musicale che attraversa l’eredità artistica del cantante.

Il giorno successivo, il 22 maggio, ci si sposterà ad Avigliana, in Val di Susa, per una serata al Teatro Fassino inserita nel Valsusa Filmfest. “La voce dell’anima sarda: ricordo di Andrea Parodi” proporrà un excursus sulla vita e la carriera dell’artista, curato da Enrico Deregibus, con gli interventi di Valentina Casalena Parodi e Luca Parodi e le esibizioni dei Tazenda, Elena Ledda e Mauro Palmas. Ancora a Parigi, il 23 maggio alla Maison d’Italie, spazio all’anteprima del docufilm “Aspettando Abacada”, dedicato a Parodi e diretto da Alberto Marras. Il calendario culminerà in autunno con la 19ª edizione del Premio Andrea Parodi, in programma dal 15 al 17 ottobre al Teatro Massimo di Cagliari, in coincidenza con l’anniversario della scomparsa dell’artista, avvenuta il 17 ottobre 2006. Diretto artisticamente da Elena Ledda, il premio si conferma un punto di riferimento per la world music a livello nazionale e internazionale, offrendo al vincitore una borsa di studio e nuove opportunità nei festival partner.

© Riproduzione riservata