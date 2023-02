Che giornata sarà? Ecco le previsioni degli Astri, segno per segno.

Ariete: Nell’ultimo periodo avete imparato a conoscere meglio voi stessi. Ora è il momento di prendere l’iniziativa!

Toro: La capacità di comunicare non vi manca, ma entrare in conflitto non vi è mai piaciuto. Non chiudetevi in voi stessi.

Gemelli: Forse l’anno non sarà iniziato proprio nel migliore dei modi, ma avete ancora tante occasioni per rifarvi.

Cancro: Non smetterete di essere stimati solo perché avete fallito una volta. Parlatene con chi vi ama e vedrete.

Leone: Le turbolenze relazionali vi portano a fare i conti con parti di voi che credevate di aver risolto. Niente paura...

Vergine: In questi giorni alcune vicende vi porteranno a fare i conti con la vostra esigenza di tenere tutto sotto controllo...

Bilancia: La quantità di pensieri che vi affolla la mente non vi aiuta a concentrarvi. Prendetevi un momento di pausa.

Scorpione: La creatività non vi manca per fare il giusto regalo al partner. Sarà molto più che un semplice viaggio...

Sagittario: Quante emozioni da digerire! Nessuna è davvero negativa, dovete solo imparare a gestirle al meglio.

Capricorno: Siate un po’ clementi con i vostri difetti, se foste perfetti che noia sarebbe? Fatene piuttosto un capolavoro.

Acquario: Oggi fate i conti con un pizzico di sfiducia in voi stessi. Ma qualcuno saprà tirarvi su il morale con l’allegria...

Pesci: Bando alle preoccupazioni, meritate anche voi la vostra serenità. Non fatevi fregare dai giudizi di chi non sa!

