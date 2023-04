Cosa ci aspetta oggi, 19 aprile, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Siete in un periodo di grande energia a livello non solo fisico, ma anche mentale. Sfruttatela per bene!

Toro: Siate più clementi verso chi vi sta chiedendo perdono. Non tutti gli errori meritano di essere condannati.

Gemelli: Attenzione ex in vista: occhio in questi giorni il passato potrebbe bussare alla vostra porta. Aprite o no?

Cancro: Quante volte avete desiderato cambiare e non siete riusciti a farlo? Forse perché non ci credete troppo.

Leone: La giornata si fa piuttosto pesante anche se non avete proprio intenzione di viverla così. Novità verso sera.

Vergine: Restate focalizzati su ciò che desiderate di più. Se perdete di vista l’obiettivo farete fatica poi ad arrivarci.

Bilancia: Se vi sentite con poche energie cercate di cambiare qualche abitudine. Rinnovate la vostra dieta.

Scorpione: Ottimo periodo per iniziare qualcosa di emozionante al lavoro. Era ciò che vi serviva per risollevare l’umore.

Sagittario: Se qualcuno non vi va a genio tenetelo a distanza di sicurezza. Il vostro istinto vi sta mettendo in allarme.

Capricorno: Dopo un periodo abbastanza tranquillo ne inizia uno ricco di novità e interessanti occasioni, coglietele!

Acquario: Non disdegnate le nuove amicizie: in questo periodo per voi rappresentano una nuova avventura.

Pesci: Oggi sarete così pigri che non avrete nemmeno voglia di coccolare il partner. Restatevene da soli.

