Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete – Nel lavoro vi dimostrate affidabili. Una parola detta al momento giusto rafforza la vostra posizione.

Toro – Un amico si fa sentire dopo tempo: il dialogo riparte con spontaneità. A volte basta così poco per ricucire!

Gemelli – Sentimentalmente siete meno distratti del solito. Chi vi sta vicino lo nota e lo apprezza sinceramente.

Cancro – In casa c’è bisogno di equilibrio: organizzatevi al meglio e alleggeritevi di ciò che non è più necessario.

Leone – Il tempo libero vi aiuta a ritrovare energia. Scegliete qualcosa che unisca mente e corpo e leggerezza.

Vergine – Una piccola incertezza economica finalmente si risolve. Controllare le uscite vi ridà parecchia serenità.

Bilancia – Oggi vi sentite più vicini che mai a chi amate. Un gesto affettuoso conta più di mille discorsi.

Scorpione – Un chiarimento sul lavoro ristabilisce le priorità per tutti. Parlare in modo diretto vi farà solo che bene.

Sagittario – Una passeggiata all’aria aperta vi ricarica di energia. L’autunno vi regala riflessioni più profonde del solito.

Capricorno – Fate spazio all’ascolto di un vostro familiare: le parole che ricevete oggi sono più preziose del previsto.

Acquario – Nuove conoscenze si rivelano parecchio stimolanti. Restate curiosi, ma senza affrettare i tempi.

Pesci – Un piccolo successo personale vi rende ancora più fiduciosi. Ogni passo avanti conta, anche se lento.

