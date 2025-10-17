Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: La vita di coppia chiede meno fuochi d’artificio e più candele accese lentamente. Restate a casa oggi.

Toro: Al lavoro potreste sentirvi sottovalutati, ma non serve sbattere i pugni: pensate invece a come risolvere!

Gemelli: In famiglia siete il vento che muove tutto: oggi provate a lasciare che le cose vadano avanti senza di voi!

Cancro: Una conversazione a due potrebbe riportare alla luce un sentimento che credevate sopito. Pensateci bene!

Leone: Sul fronte lavorativo sentite di dover dimostrare sempre qualcosa. Ma la vera forza è nella sicurezza!

Vergine: Oggi vi siete presi cura di tutti, ma voi? Questa settimana dedicatevi il tempo che donereste agli altri.

Bilancia: In casa regna un equilibrio delicato: non cercate di cambiare gli altri, ma accettate invece ogni aspetto!

Scorpione: Il partner vi scruta, ma voi siete altrove: pensieri profondi vi sorprendono. Provate a condivederli...

Sagittario: Un cambiamento sul lavoro potrebbe destabilizzarvi, ma in realtà è un invito dell’universo a osare!

Capricorno: Se in famiglia vi sentite il pilastro, oggi concedetevi leggerezza, risate fuori programma e qualche “non so”!

Acquario: Oggi l’amore si presenta sotto una forma che non avevate previsto: meno brillante, ma più profonda.

Pesci: State sognando grandi cose, ma il quotidiano vi tira la manica con piccoli doveri. Non ignorateli!

