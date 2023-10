Cosa ci aspetta oggi, 18 ottobre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Oggi vi sentirete più affaticati del solito. Colpa delle poche ore di sonno e del troppo lavoro. Riposatevi.

Toro: Un collega continua a remarvi contro. Purtroppo urge l’intervento di un superiore. Ma l’avrete vinta voi.

Gemelli: Qualcuno di importante nella vostra vita spera di essere ricambiato in amore. Non lasciatelo in sospeso.

Cancro: La fortuna sta girando. Oggi c’è qualche speranza di miglioramento in amore e in salute. Non abbattetevi.

Leone: I soldi non piovono dal cielo, ma oggi avrete una ghiotta opportunità che è meglio non farsi sfuggire.

Vergine: Oggi riuscirete a portare a termine diversi compiti che vi avevano logorato lentamente nelle scorse settimane.

Bilancia: Cercate un dialogo con la famiglia ed evitate prese di posizione troppo nette: abbassate i toni e respirate.

Scorpione: Avete bisogno di evadere dalla monotonia. Metà settimana è un ottimo momento per prenotare un viaggio.

Sagittario: Abituate la famiglia alla vostra assenza. Non potete sempre tamponare i problemi di tutti. Necessario relax.

Capricorno: Fedeltà, stima e interesse sono per voi valori essenziali che oggi verranno messi a dura prova.

Acquario: Una giornata di grande creatività che vi consentirà introiti economici e grandi soddisfazioni al lavoro.

Pesci: Una nuova passione vi accende e vi fa dimenticare d’un colpo tutte le difficoltà affettive della stagione passata.



