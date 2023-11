Cosa ci aspetta oggi, 18 novembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Non è mai facile parlare di soldi, ma oggi avrete la possibilità di farlo: affrontate questi discorsi spinosi.

T oro: A rrivare a un accordo spesso necessita di una discussione, ma capite cosa è davvero rilevante condividere.

Gemelli: Ascoltate il consiglio di chi vi conosce da sempre, senza però dimenticare che l’esperienza è vostra.

Cancro: Definire un progetto di coppia può diventare difficile, se nessuna delle due parti riesce a dire quello che vuole...

Leone: In questa giornata cercate di ritagliarvi i vostri spazi, per non sentirvi sommersi dalle richieste degli altri.

Vergine: Gli amici vi arricchiscono grazie alla loro personalità diverse: non giudicateli per i loro gusti.

Bilancia: Oggi non saltate a conclusioni affrettate: aspettate, piuttosto, di avere qualche informazione in più.

Scorpione: Le persone che vi stanno più vicine sembrano distanti: forse siete voi che non riuscite a farvi capire?

Sagittario: Le vostre scelte in ambito lavorativo non sono chiare ai vostri familiari. Cercate di spiegarle con empatia.

Capricorno: Non si può sempre aiutare gli altri: superate il senso di colpa sapendo che avete fatto del vostro meglio.

Acquario: Cercate qualcosa che vi dia un senso di calma, prima di rispondere d’impulso a ciò che vi sta accadendo.

Pesci: Quando avete troppe cose per la testa, fate una selezione e provate a concentrarvi su una cosa alla volta.



