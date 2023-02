Che giornata sarà? Ecco le previsioni degli Astri, segno per segno.

Ariete: Mettere continuamente in dubbio la bontà delle vostre scelte vi crea soltanto insicurezza. Fidatevi di voi stessi!

Toro: Per persone organizzate e premurose come voi è difficile sentirsi spaesati. Chiedete qualche consiglio...

Gemelli: Chi vi sta attorno non vi comprende fino in fondo. Apritevi al dialogo, vedrete accadere piccoli miracoli...

Cancro: Non è rimanendo ricurvi sul vostro ombelico che farete la differenza. Alzatevi e fate qualcosa per gli altri!

Leone: Cupido ha scoccato la sua freccia per bene questa volta. Prima di fare qualsiasi passo trovate la tranquillità.

Vergine: Vivete tanti momenti della giornata bloccati dalle paure. Cercate di accorgervene: rischiate di perdervi il meglio!

Bilancia: Lasciate andare questi pensieri negativi: lasciano il tempo che trovano. Non potete controllare tutto!

Scorpione: In questi giorni vi farà bene ricordare una piccola massima: il contrario dell’amore è il possesso.

Sagittario: Vi fate sempre riguardo a fare domande su ciò che non sapete. Sforzatevi un po’, non farete brutte figure...

Capricorno: Non vi ostinate a mantenere vive amicizie passate solo per paura di essere giudicati in maniera negativa.

Acquario: Non è mai troppo tardi per chiedere scusa. Vi costerà, ma ne guadagnerete in qualità della relazione. Provateci!

Pesci: Bando alla tristezza in questi giorni. Nutritevi di pensieri positivi e di musiche allegre. Gustatevi la vita!

