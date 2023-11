Cosa ci aspetta oggi, 17 novembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Oggi è facile scherzare e fare ironia, ma fate attenzione: c’è il rischio di prendere le cose troppo alla leggera!

Toro – Approfittate di questo periodo un po’ più tranquillo per voi per apportare delle migliorie in casa.

Gemelli - Non abbiate paura di prendere del tempo per voi, anche se questo comporta perdersi delle esperienze.

Cancro - Perché quando tutti sembrano darvi ragione, temete che stiano fingendo? Abbiate più fiducia in voi stessi.

Leone - Fate bene il vostro lavoro, ma le prospettive future poco chiare vi portano a chiedervi se ne vale la pena...

Vergine - Relazioni armoniose sul lavoro possono allo stesso tempo generare la paura di contraddire i vostri valori…

Bilancia - Condividere esperienze con le persone che amate comporta uscire dalla propria comfort zone. Pensateci!

Scorpione - Siete in grado di organizzare al meglio le vostre giornate. Attenti però a non penalizzare il vostro tempo libero!

Sagittario - Stare con la persona che vi piace ispira gesti romantici, ma non sapete mai quanto esporvi... Buttatevi!

Capricorno - Imporre i vostri desideri sugli altri non è il modo migliore per instaurare dei rapporti di lunga durata...

Acquario - Alcune pressioni vi distraggono troppo dai vostri obiettivi: trovate un equilibrio che funzioni per voi.

Pesci - Non siete sicuri delle intenzioni di qualcuno e avete troppe domande senza risposta. Provate ad approfondire...

