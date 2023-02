Cosa ci aspetta oggi, 17 febbraio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Una notizia molto importante sul lavoro potrebbe modificare, in positivo, i vostri piani per il prossimo futuro.

Toro – Le ore non sembrano bastare mai: avreste bisogno di più tempo per riuscire a fare tutto, ma ci riuscirete...

Gemelli – Arriveranno una serie di nuove occasioni e possibilità, già a partire dalla giornata di oggi. Cogliete l’attimo.

Cancro – Oggi dovrete usare molta più prudenza del solito. Evitate inutili litigi o discussioni che vi fanno innervosire.

Leone – In questa giornata riuscirete a ricaricarvi. Era ora: ultimamente non avete mai un attimo per voi!

Vergine – Sul lavoro e a scuola oggi andrete avanti con i nervi scoperti. Ma vi rilasserete a cena con la famiglia.

Bilancia – Avete passato giornate decisamente migliori. Vi innervosite per una critica non richiesta, respirate con calma!

Scorpione – La giornata inizia al meglio: tutto oggi sembra andare nel migliore dei modi e niente potrà togliervi il sorriso.

Sagittario – Sfruttate le ore libere di oggi per fare un po’ di attività fisica. A volte serve anche solo per alleggerire i pensieri.

Capricorno – Potrebbe essere arrivato il momento di riavvicinarvi a una persona che non sentite da un po’ di tempo.

Acquario – Prendetevi del tempo per dedicarvi full time al partner. Avete trascurato la vita di coppia, adesso basta!

Pesci – Conoscerete finalmente qualcuno capace di comprendere il vostro senso dell’umorismo. Via libera alle risate.

