Cosa ci aspetta oggi, 16 ottobre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Ingegno, benevolenza e curiosità sono le uniche armi che vi potranno essere utili nel futuro. Le avete?

Toro – Rimettete al proprio posto la vostra eccessiva ambizione di una promozione, perché non è il momento...

Gemelli – Meraviglia e gratitudine: saranno i sentimenti dominanti dopo una giornata passata con i vostri amici!

Cancro – Conoscerete le vere intenzioni della vostra cotta più recente: se sono serie sarete pronti a impegnarvi?

Leone – La fedeltà al partner potrebbe essere messa a dura prova dopo un brutto litigio. Non agite da arrabbiati...

Vergine – Cercate di garantire il vostro supporto a un familiare in difficoltà. Farà il possibile per ricambiare il favore.

Bilancia – Iniziare nuove ed emozionanti sfide potrebbe aprirvi nuove e allettanti opportunità di crescita personale!

Scorpione – Potete stare nel dubbio per l’eternità oppure prendere coraggio e affrontare la sfida che più temete...

Sagittario – Troverete la vostra anima gemella, a patto che vi decidiate a impegnarvi seriamente in una relazione.

Capricorno – Talvolta dimostrare che anche voi avete un animo sensibile potrebbe far avvicinare di più i vostri amici.

Acquario – Rovinereste un’amicizia importante solo per il gusto di voler prevalere per forza in ogni cosa?

Pesci – La vostra semplicità e l’altruismo vi saranno particolarmente invidiate da una nuova conoscenza.

