Cosa ci aspetta oggi, 16 febbraio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Il momento è il più giusto per iniziare a pensare alle vacanze. Ricordate che non è mai troppo presto!

Toro: Attenzione al portafoglio. Vi sentite in vena di spese ma potreste rischiare di fare acquisti ben poco ragionati.

Gemelli: Anche se conoscete bene i limiti da non superare con il partner, a volte non riuscite proprio a trattenervi.

Cancro: Dovete imparare a dosare meglio le vostre energie, o tra non molto vi ritroverete completamente a terra.

Leone: Il vostro occhio critico è sempre pronto a giudicare gli altri ma poco voi stessi. Siate un po’ più magnanimi!

Vergine: Avete preso troppi impegni, ma ora non avete più voglia di portarli a termine. Potete anche dire di no...

Bilancia: Vi sentite bene, leggeri e senza troppe preoccupazioni. Sembra troppo bello per essere vero, eppure è così...

Scorpione: Troppi compiti da risolvere e troppo poco tempo per riuscirci al meglio. Fatevi aiutare senza mortificarvi!

Sagittario: Un buon amico vi aiuterà a togliervi un peso notevole dalle spalle. Arriverà il tempo per ricambiare il favore.

Capricorno: Anche se avete ricevuto una meritata soddisfazione sul lavoro, continuate a dubitare delle vostre capacità.

Acquario: Qualcuno vi assilla per organizzare un evento in famiglia. Fate capire che non potete far tutto da soli!

Pesci: Anche se amate i sapori esotici e i viaggi in destinazioni lontane, alla fine vi piace sempre tornare a casa.

© Riproduzione riservata