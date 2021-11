Cosa ci aspetta oggi, 15 novembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete - È un inizio settimana pieno di buoni propositi. Cercate, però, di non perdere l’entusiasmo che vi sta dando la carica.

Toro - Guardatevi intorno: siete circondati da persone che vedono in voi degli ottimi alleati. Siete davvero fortunati!

Gemelli - In questo momento tendete a sottovalutare molto le vostre capacità e a sminuirvi. Cercate di ritrovare fiducia in voi...

Cancro - Qualche nuvola è in arrivo sull’orizzonte sentimentale. Non temete: il vostro amore è forte, sarà solo un problema passeggero.

Leone - Non starete forse facendo finta di essere spensierati per non affrontare il problema? Cercate di non mentire a voi stessi.

Vergine - La vostra vena creativa sembra essersi prosciugata con l’avanzare dell’autunno. Torneranno tempi migliori!

Bilancia - Il lavoro vi distrae dalle incombenze quotidiane che, in questo periodo, si stanno facendo sentire. Ma non esagerate...

Scorpione - Quando è troppo, è troppo! Siete arrivati al limite della sopportazione e non avete intenzione di mandare giù il boccone.

Sagittario - Il vostro atteggiamento giocoso a volte può essere frainteso per superficialità. Dimostrate che siete tutt’altro che frivoli.

Capricorno - Avete abbandonato da tempo un hobby che una volta vi faceva felici. Rifletteteci: l’avete fatto per voi o per gli altri?

Acquario - Vi sentite pieni di difetti, eppure dovreste imparare a guardarvi con occhi diversi. Chi vi ama lo sa: pretendete troppo da voi.

Pesci - La vostra felicità è contagiosa e, oggi, si nota più che mai. Avete il sorriso stampato in faccia e nessuno può togliervelo.

