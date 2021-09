Cosa ci aspetta oggi, 13 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Avete voglia di coccolarvi con qualcosa di speciale: una giornata solo per voi vi aiuterà a lasciare da parte i pensieri...

Toro - Non starete esagerando con le spese in questi giorni? Chiedetevi sempre se quel nuovo vestito vi serva davvero o meno.

Gemelli - Se desiderate qualcosa dovete guadagnarvelo: è la dura verità! Rimboccatevi le maniche e potrete festeggiare.

Cancro - Non permettete a nessuno di costruirvi un modello ideale di voi al quale paragonarvi costantemente. Opponetevi!

Leone - Chi vi sminuisce non sa quanto impegno state mettendo per costruire, pian piano, il vostro percorso verso il futuro...

Vergine - Dire sempre di sì non giova, a volte è giusto imporsi se non ci si trova d’accordo con qualcuno. Non siate troppo servili...

Bilancia - Siete nervosi in questi giorni, il rientro vi sta stressando più del previsto... Scioglietevi un po’, in fondo è solo lunedì.

Scorpione - Vi trovate spesso in disaccordo con i vostri cari ma questo di certo non diminuisce l’amore che provate nei loro confronti!

Sagittario - Avete sempre la risposta pronta e molti dicono abbiate una lingua tagliente. Cercate di ammorbidirvi e ne gioverete anche voi.

Capricorno - Avete molto amore da dare ma la vostra persona del cuore sembra non accorgersene in questo momento. Parlatene!

Acquario - Si avvicina una scadenza tanto attesa e voi avete i nervi a fior di pelle. Potete rilassarvi, tutto andrà come previsto.

Pesci - Avete dimenticato una data importante e forse anche le chiavi di casa da qualche parte! Prestate più attenzione...

