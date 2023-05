Cosa ci aspetta oggi, 12 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete_Siete furiosi con il partner perché ha ribaltato i piani per la gita fuori porta? Non agite troppo di impulsività...

Toro_Vi lasciate alle spalle dei giorni intensi: prendetevi una pausa per una gita fuori porta, magari al mare.

Gemelli_Lentamente state dimenticando i torti di un amore sbagliato e tra poco sarete pronti per quello nuovo.

Cancro_Avete ferito e trattato male un amico che vi ha deluso? Provate a fare un passo verso di lui, per una volta...

Leone_Non sapete cosa sia la tristezza ultimamente: siete all’apice del vostro splendore. Beati voi, davvero!

Vergine_Il weekend è alle porte e voi non dovete far altro che accettare nuove esperienza senza riflettere troppo.

Bilancia_Avete un carattere che fugge la sofferenza, ma questa volta forse dovete ascoltare il cuore infranto...

Scorpione_La leggerezza con cui spesso esprimete i vostri giudizi tranchant potrebbe ritorcersi contro di voi...

Sagittario_Dovreste iniziare il trekking in montagna per capire che per i risultati occorre tanta fatica e nessuna fretta.

Capricorno_Siete i migliori a inquadrare all’istante le persone, ma forse vi siete sbagliati con chi credevate amico...

Acquario_Cogliete il weekend che sta arrivando per staccare la spina dagli impegni del lavoro e divertirvi con gli amici.

Pesci_Dopo avervi fatto soffrire, vuole tornare nella vostra vita? Riflettete se siete pronti a perdonare...

