Cosa ci aspetta oggi, 12 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Non c’è niente che vi renda felici come condividere le vostre passioni con la persona che amate.

Toro - Per fortuna questa settimana si è conclusa, ma vi ha dato parecchio filo da torcere, soprattutto a livello lavorativo.

Gemelli - Il weekend speciale che aspettavate da tempo finalmente è arrivato. Unica regola: vivere appieno il divertimento.

Cancro - Quel messaggio che avete atteso per una settimana non è mai arrivato. Vi conviene cambiare obiettivo.

Leone - Spiagge cristalline o sentieri in mezzo ai boschi? Qualunque sia la vostra scelta, è arrivato il momento di partire.

Vergine - Il caldo non vi toglie la voglia di stare ai fornelli. Questa sera perché non preparare al partner una cenetta con i fiocchi?

Bilancia - La vostra parlantina e la sicurezza che vi contraddistingue vi permetterà di fare degli incontri interessanti...

Scorpione - Per tenersi in forma nonostante il caldo di questi giorni, l’ideale è dedicarsi ad attività come yoga e pilates.

Sagittario - Prima di dare voce a ogni pensiero, meglio riflettere e contare fino a dieci. Eviterete di fare gaffe con degli sconosciuti!

Capricorno - Avete mai provato la meditazione? Potrebbe rivelarsi di grande aiuto per voi che non riuscite mai a staccare.

Acquario - Anche se siete sicuri di avere ragione, a volte è meglio lasciare la presa, al fine di evitare di rovinare i rapporti a voi più cari.

Pesci - È il periodo ideale per incanalare il vostro estro creativo in qualcosa di nuovo, come un hobby diverso dal solito...

