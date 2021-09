Cosa ci aspetta oggi, 10 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Avete alcune commissioni da portare a termine che rimandate da tempo immemore. Il momento fatidico è arrivato!

Toro – Il vostro umore è un po’ traballante, sarà la fine dell’estate che si avvicina? I ricordi delle vacanze scacciano la malinconia...

Gemelli – Il peggio è passato, ora è tempo di dedicarsi un brindisi per gli obiettivi raggiunti. Bonus: qualche sorpresa in arrivo!

Cancro – Riportate i vostri affetti al centro. Qualcuno si sta sentendo messo da parte per via dei vostri molti impegni, potete rimediare.

Leone – Posatevi sui pensieri guardandoli dall’alto e non lasciate che vi turbino troppo: non sono che fantasmi lontani...

Vergine – Lasciare andare il passato per voi non è facile. Questa volta, però, è necessario: guardate a nuove albe davanti a voi!

Bilancia – In amore fate faville! Ricordatevi, però, di non strafare: siate voi stessi con il partner, la semplicità è sempre apprezzata.

Scorpione – Siete in cerca di gentilezza, siete stanchi della competitività che aleggia sulle vostre giornate. Siate chiari con chi vi circonda.

Sagittario – Vi sentite in gabbia? Ora è il momento di evadere: rompete gli schemi e dimostrate a tutti che non ve ne starete in un angolo!

Capricorno – Qualcuno ha ferito il vostro orgoglio, è vero, ma portare rancore non aiuta! Perdonate chi vi ha offesi e sarete più leggeri...

Acquario – Avete deciso di lasciarvi alle spalle una situazione che vi stava rendendo nervosi e, oggi, siete più felici che mai!

Pesci – Meritate di sentirvi apprezzati da voi stessi quanto lo siete dagli altri! Al bando le critiche, ammirate il vostro splendore.

