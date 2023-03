Cosa ci aspetta oggi, 10 marzo, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Anche se per il weekend non avete grandi piani, non vedete l’ora di divertirvi in compagnia del partner!

Toro – Quando vi impuntate su qualcosa diventa davvero complesso farvi cambiare idea. Siate più flessibili!

Gemelli – Oggi finalmente riuscirete a trovare la serenità che da tempo inseguivate senza troppo successo.

Cancro – Qualche dissapore è normale si crei anche con le amicizie che durano da una vita, per risolvere basta parlare.

Leone – Vi sentirete protagonisti assoluti di questa giornata, e non lascerete che nessuno vi spodesti dal palco.

Vergine – Ragionare sui fatti con calma è di grande aiuto, ma a volte le decisioni vanno prese di getto, impulsivamente.

Bilancia – Quando un amico viene a chiedervi consiglio vi sentite apprezzati e utili. C’è qualcosa di meglio?

Scorpione – Sentite il bisogno di cambiare aria. Questo weekend organizzate una gita fuori porta dove vi porta il cuore.

Sagittario – L’aria di primavera che si avvicina vi rende attivi. Sembra sia giunto il momento di ricominciare con lo sport.

Capricorno – A volte è meglio non infognarsi in discussioni giuste, ma che vi lascerebbero soltanto con l’amaro in bocca...

Acquario – Dopo una settimana di lavoro che sembrava infinita, è giunto per voi il momento di risate e relax in compagnia.

Pesci – In questa serata un po’ malinconica, chiamate gli amici di sempre per evadere con la mente e vivere spensierati.

