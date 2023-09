Nel mese tradizionalmente dedicato alla vela mondiale, con le regate Rolex che attirano appassionati da tutti i Continenti, ritorna al Conference Center di Porto Cervo il “Classical Music Festival Costa Smeralda”, organizzato dal Consorzio smeraldino.

Nelle edizioni precedenti hanno partecipato grandi concertisti come i pianisti Martha Argerich e Ivo Pogorelic, il Trio archi e pianoforte con Massimo Quarta, Enrico Dindo e Pietro De Maria, i violinisti Roman Kim e Dejan Bogdanovich, il trombettista Sergej Nakariakov, la violista Lyda Chen-Argerich e molti altri.

In concerto inaugurale era affidato all’Orchestra Antonio Vivaldi di Venezia con i suoi solisti d’eccezione.

A guidarla il Konzertmeister Guglielmo De Stasio, violinista e anima del Festival.

Gli artisti ospiti, tutti illustri concertisti vincitori di numerosi premi internazionali, hanno eseguito musiche di Vivaldi, Bach e Mendelssohn Bartholdy.

Il secondo appuntamento ha visto esibirsi la giovane pianista, ma già tanto acclamata dal pubblico e dalla critica internazionale, Theodosia Ntokou.

Di grande interesse la proposta musicale che il pubblico ha potuto ascoltare per l’occasione con capolavori immortali di Beethoven e Mozart: la virtuosa greca ha eseguito con maestria e prodigiosa tecnica il Terzo Concerto beethoveniano per pianoforte e orchestra, accompagnata dall’Orchestra Antonio Vivaldi di Venezia che ha concluso la serata con la Piccola Serenata Notturna del genio di Salisburgo.

Grande attesa stasera, 8 settembre, per la terza serata dedicata ai Grandi Interpreti della Storia della Musica.

Questa edizione del Festival ospita il Maestro Mischa Maisky leggenda del violoncello.

Il programma prevede il Concerto Brandeburghese di J.S. Bach per archi con la partecipazione del Maestro Maisky e a seguire il Concerto in Do maggiore per Violoncello e orchestra di F. J. Haydn.

La conclusione del festival, in programma domenica 10 settembre, è tutta per le eccellenze italiane nel mondo.

A rappresentare questa categoria sarà il contrabbassista Gabriele Ragghianti.

Virtuoso tra i più acclamati a livello internazionale, è contrabbasso solista dei “Solisti Veneti”.

Svolge anche un’intensa attività didattica come Docente al Conservatorio di Lucca e al Royal College di Londra.

Assieme all’Orchestra Antonio Vivaldi di Venezia, verranno proposti alcuni capolavori di Grieg e Bottesini.

Anche gli ultimi due concerti avranno inizio alle ore 21.30 e saranno ad ingresso libero.

L.P.

