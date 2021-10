Ci sono anche due date sarde nel tour “Dodici note Solo” di Claudio Baglioni che prenderà il via dal Teatro dell'Opera di Roma il 24 gennaio del prossimo anno: il cantautore romano sarà il 19 marzo al Teatro Comunale di Sassari e il 20 marzo al Teatro Eliseo di Nuoro.

La scelta non è casuale, il tour ha selezionato 50 date nei teatri lirici e di tradizione più prestigiosi d'Italia. In “Dodici note Solo” Claudio Baglioni con voce, pianoforte e altri strumenti proporrà le composizioni più preziose del suo repertorio, protagoniste di un affascinante racconto in musica, suoni e parole.

Si tratta della prima vera tournée nei teatri, da quando la capienza è tornata al 100%. Un punto di inizio, un importante segnale di ripartenza, per tornare ad ascoltare, vivere e respirare l’emozione di un concerto.

Claudio Baglioni ha dichiarato: “Rianimare le nostre vite con la musica, dopo il lungo, difficile e doloroso silenzio imposto dalla pandemia significa ritrovare noi stessi, il senso del nostro cammino e dello stare insieme. Le dodici note l’alfabeto del più universale, profondo e poetico dei linguaggi, costituiscono la chiave per comprendere noi stessi, gli altri e rendere il futuro una casa bella, luminosa, aperta e finalmente degna di essere abitata”.

Date e tour sono organizzati da Friends & Partners.

© Riproduzione riservata