«La Rai è interessata al ritorno di Celentano? È questa la risposta più importante che ci dovete dare».

Claudia Mori si rivolge così in una lettera pubblicata sul profilo Instagram dallo stesso Adriano Celentano all’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi. Una missiva dal titolo simbolico “Il tempo se ne va” come la hit del 1980.

«Egr. dott. Rossi, come sta? Le scrivo perché a questo punto mi corre l'obbligo di sollecitare la sua risposta circa l'interesse o meno del ritorno di Adriano Celentano in Rai. Mesi fa, ci siamo incontrati lei ed io a Milano al Clan (era presente anche Gianmarco Mazzi) dove ho presentato il lavoro di Adriano. Lei dimostrò grande interesse e decidemmo di rivederci entro pochi giorni anche con Adriano che le avrebbe organizzato una proiezione per mostrarle il suo lavoro. Ad oggi, sono passati molti mesi, ancora nessun segnale di nessun genere da parte sua. Vede, dott. Rossi, una risposta è d'obbligo, qualunque essa sia».

Rossi risponde a stretto giro: «C’è la "massima volontà" da parte della Rai di accogliere il ritorno di Adriano Celentano», spiega in una nota, sottolineando che in ballo c'è «l'idea di costruire insieme a lui un grande omaggio, una serata speciale su Rai 1», basata non solo sul repertorio di archivio, «come proposto dalla signora Mori», ma anche la possibilità di ospitarlo «a braccia aperte nel prossimo Festival di Sanremo».

«Adriano Celentano - sottolinea l'amministratore delegato della Rai - è un pezzo della storia della cultura popolare italiana; è un racconto della nostra nazione anche nel mondo. Per questo la sollecitazione della signora Claudia Mori la facciamo nostra, con l'idea di costruire insieme a lui un grande omaggio, una serata speciale su Rai 1. Non ci accontentiamo del solo repertorio d'archivio, come ci viene proposto dalla signora Mori, ma vogliamo un rientro all'altezza della sua leggenda perché diventi un momento di festa per tutto il pubblico italiano. E se Adriano vorrà, lo accoglieremo a braccia aperte anche nel prossimo Festival di Sanremo».

