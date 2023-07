Ficarra e Picone, Filippo Timi ed Emanuele Salce saranno alcuni dei protagonisti della 20ª edizione de La Valigia dell’attore, in programma dal 26 al 30 luglio con proiezioni e incontri con gli ospiti sull’isola di La Maddalena.

Torna il tradizionale appuntamento cinematografico dedicato al mestiere dell’attore e intitolato alla memoria di Gian Maria Volonté, ideato e organizzato dall’Associazione Culturale Quasar: primo evento la performance teatrale “Mumble Mumble, Confessioni di un orfano d’arte”, di Emanuele Salce, figlio naturale di Luciano ed acquisito di Vittorio Gassman, che ne ha sposato la madre Diletta D’Andrea.

Giovedì 27 luglio saliranno sul palco della Fortezza I colmi Ficarra e Picone: i due interpreti siciliani riceveranno il Premio “Gian Maria Volonté” per la loro interpretazione nel film “La stranezza” di Roberto Andò, che verrà proiettato a seguire, mentre la mattina dopo incontreranno il pubblico agli ex Magazzini Ilva di Cala Gavetta. Il 28 sera, invece, avrà luogo la presentazione delle allieve e degli allievi del ValigiaLab: la 13ª edizione del laboratorio gratuito di alta formazione sulle tecniche di recitazione, che si terrà sull’isola di Caprera dal 31 luglio al 6 agosto, sarà diretta dall'attrice Donatella Finocchiaro, in collaborazione con Greta Vincenza Caponnetto.

La serata continuerà con l’omaggio a Francesco (Citto) Maselli e a Gian Maria Volonté: presente la moglie del regista recentemente scomparso, Stefania Brai, che introdurrà la proiezione del film “Il sospetto”, opera co-sceneggiata da Maselli con Franco Solinas che segna l’incontro artistico, umano e intellettuale tra Maselli e Volonté.

La mattina del 29 luglio sarà dedicata a un’icona della produzione cinematografica come Marina Cicogna, di cui il regista Andrea Bettinetti presenterà il documentario. In serata la consegna del Premio “Gian Maria Volonté” a Filippo Timi, interprete, insieme a Luca Marinelli e Alessandro Borghi, di uno dei film più premiati dell’anno, “Le otto montagne”, in visione a seguire. Timi chiuderà il festival la mattina del 30 luglio nell’incontro col pubblico.

