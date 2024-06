Torna anche in Sardegna l'appuntamento di “Cinema in Festa”, con biglietti a prezzo scontato: fino al 13 giugno in tutte le strutture aderenti sarà disponibile un biglietto speciale a 3,50 euro.

L'iniziativa, promossa dal MiC con la collaborazione del David di Donatello - Accademia del Cinema Italiano, è stata lanciata nel 2022 e, ad oggi, ha portato più di 3,8 milioni di spettatori nelle sale.

Ispirato alla "Fête Du Cinéma" francese, il progetto nasce dalla collaborazione tra distributori e sale per garantire agli spettatori italiani una stagione cinematografica lunga dodici mesi.

Quest’anno, l’iniziativa cade anche nei giorni del lancio nelle sale sarde di “Anna” di Fandango, film di Marco Amenta già da alcuni giorni in programmazione al “Notorious”, in piazza L’Unione Sarda a Cagliari, e che vede protagonista la 27enne di San Sperate Rose Aste.

E occhi già puntati sull’appuntamento del 18 giugno, quando nelle sale di tutta Italia, “Notorious” compreso, arriva l’attesissimo sequel Disney “Inside out 2”.

