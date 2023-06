Ci sono anche i pluripremiati “Le otto montagne” e “Siccità” nel programma della 33ª edizione del Festival del cinema di Tavolara.

“Una notte in Italia” torna dall’11 al 16 luglio con tanti ospiti, gli incontri in piazzetta a Porto San Paolo, moderati da Geppi Cucciari, dalla direttrice artistica della manifestazione, Piera Detassis, e dalla giornalista Stefania Ulivi, e, naturalmente, i film: prima proiezione l’11 luglio alla Peschiera di San Teodoro alle 21 con “Mixed by Erry”, per la regia di Sydney Sibilia alla presenza degli attori Luigi D’Oriano e Cristiana Dell’Anna.

Il 12 luglio, sempre alla Peschiera di San Teodoro, l’omaggio al grande Gigi Riva con il film “Nel nostro cielo un rombo di tuono”, diretto da Riccardo Milani che introdurrà la pellicola, il 13 luglio, in Piazzetta Gramsci a Porto San Paolo, verrà invece presentato il cortometraggio vincitore ai David di Donatello 2023 “Le variabili dipendenti” di Lorenzo Tardella, che accompagnerà la sua opera; a seguire il documentario, premiato anch’esso agli ultimi David, “Il cerchio” della regista Sophie Chiarello, presente insieme a Francesca Cima, produttrice del film per la Indigo Film.

Dal giorno dopo il festival si sposterà a Tavolara: prima proiezione sull’Isola, il 14 luglio, l’esordio alla regia di Davide Gentile, ovvero “Denti da squalo”. Il 15 luglio spazio al film di Paolo Virzì “Siccità”, accompagnato da due straordinari interpreti come Tommaso Ragno ed Emanuela Fanelli, premiata, quest’ultima, come Migliore attrice non protagonista ai David 2023.

Gran finale, il 16 luglio, con uno dei grandi trionfatori agli ultimi David “Le otto montagne”, di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, che sarà preceduto dalle immagini esclusive di “Un viaggio fotografico speciale dietro le quinte del set”, firmate da Alberto Novelli, storico fotografo di “Una notte in Italia”.

Tra gli eventi collaterali la mostra fotografica dedicata al grande attore Gian Maria Volonté, che avrebbe compiuto quest’anno 90 anni, in piazzetta Gramsci a Porto San Paolo, dove domani, alle 21, andrà in scena l’omaggio a Giorgio Gaber con lo spettacolo “Gaber, monologhi e canzoni”, con Neri Marcorè e Domenico Mariorenzi.

Da segnalare il 28 giugno a Porto Rotondo, all’Anfiteatro Ceroli, la proiezione del film “La terra delle donne”, diretto da Marisa Vallone e accompagnato dall’attrice protagonista Paola Sini.

