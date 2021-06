Anche Christina Aguilera solidarizza con Britney Spears, dopo che quest’ultima ha rivelato che da tredici anni, sotto la ferrea custodia legale del padre Jamie, sta vivendo un incubo.

La popstar 39enne si è rivolta a un giudice per liberarsi del giogo paterno: "Ora mi pento di aver dato l'impressione nell'ultimo paio di anni che tutto fosse ok quando non lo era – ha spiegato -. Volevo farmi togliere la spirale e avere un bambino, ma i miei tutori non me lo fanno fare perché non vogliono che abbia un bambino".

Aguilera, sua “eterna” rivale, non ha perso l’occasione per rivolgerle un messaggio di sostegno, pubblicando una foto che le ritrae giovanissime: "In questi ultimi giorni ho pensato molto a Britney e a tutto quello che sta passando. È inaccettabile che a qualsiasi donna, o essere umano, che voglia avere il controllo del proprio destino non sia permesso di vivere la vita come desidera".

"Essere messo a tacere, ignorato, vittima di bullismo - prosegue - o non avere il supporto da parte di coloro che ti sono 'vicini' è la cosa più deprimente, devastante e umiliante che si possa immaginare. Il danno mentale ed emotivo non è da prendere alla leggera. Ogni donna deve avere diritto al proprio corpo, al proprio sistema riproduttivo, alla propria privacy, al proprio spazio, alla propria felicità".

"Una donna come lei che ha lavorato in condizioni e pressioni inimmaginabili merita tutta la libertà possibile per vivere la sua vita felice. Il mio cuore è con Britney. Merita tutto il vero amore e sostegno del mondo", ha concluso.

(Unioneonline/D)

