«È stata una stagione dura»: Fedez torna sui social e subito il popolo del web affamato si rianima attendendo aggiornamenti sul pandorogate che ha travolto Chiara Ferragni.

In realtà il cantante ha rilanciato sul suo profilo Instagram un post di Muschio Selvaggio, il podcast che lo vede tra i protagonisti e che recentemente ha ospitato Pietro Orlandi per un episodio tutto dedicato al giallo della scomparsa di Emanuela Orlandi e ai depistaggi.

Nel dare appuntamento su YouTube l'8 gennaio con Muschio Selvaggio "per una puntata devastante", si sottolinea come: «Nessuno credeva alla sopravvivenza di Muschio Selvaggio, boicottato brutalmente per i primi episodi, aspettativa di vita minima. Eppure grazie alle persone (o arti come nel caso di Ele) che vedete qui, abbiamo lavorato duramente e con l'entusiasmo che avete piano piano accolto, supportando il progetto con tanti consigli, complimenti e critiche costruttive. Direi di skippare i soliti auguri boomeristici e altri pompini a vicenda (non è volgarità è una cit.), grazie davvero a tutti voi». E poi le foto degli ospiti della prima parte della stagione: Fabio Fazio, Roberto Saviano, Vincenzo De Luca, Piercamillo Davigo. Quell'incipit è sembrato un riferimento indiretto all'anno non facile di Fedez, per le note vicende di salute, e al momento a dir poco complicato per la moglie Chiara Ferragni.

Le loro vite da social al momento sono in pausa: dopo aver postato la lussuosa villa sul lago di Como così bella da finire fotografata su Ad e gli interni del nuovo appartamento di Milano a City Life, lui riposta Muschio Selvaggio e lei è silenziosa dopo il video emotivamente forte in cui chiedeva scusa "per l'errore di comunicazione", visualizzato da 40,1 milioni di persone.

I commenti tra ironia e perfidia si sprecano per entrambi, ma è sullo zoccolo duro dei follower che c'è qualche crepa: «La cosa che mi ha disturbato di più vederti senza trucco e trasandata a chiedere scusa a noi follower per essere più credibile … tu che non esci neanche sul balcone di casa senza essere tutta in tiro… falsa più falsa non si può!» si legge fra le decine e decine di commenti negativi.

E sono circolate le voci di un ben servito al bocconiano Fabio Maria Damato, finora inseparabile general manager e braccio destro di Ferragni alla TBS Crew Agency (The Blond Salad), entrambi tra l'altro nel comitato esecutivo di Camera moda fashion trust da settembre 2023.

Damato sarebbe nel mirino soprattutto di Fedez che a quanto pare era all'oscuro che la moglie avesse incassato un milione di euro a fronte di una donazione (fatta in realtà da Balocco) di 50mila.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata