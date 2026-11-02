Assemini cala l’asso per il pre-Capodanno: il 29 dicembre arriva Fabri Fibra. Il rapper marchigiano saluterà l’arrivo del 2027 con due giorni di anticipo allo Stadio Comunale Santa Lucia. Una scelta di peso per il Comune, che si aggiudica così quel principe dei rapper “old school” che dalla cresta dell’onda non scende mai, tanto più dopo “Mentre Los Angeles brucia”, del 2025, e “Zarathustra Style”, l’attesissimo album a quattro mani con Neffa uscito poche settimane fa.

«Un appuntamento che aspettiamo con grande entusiasmo – esulta il sindaco Mario Puddu -. Due anni fa è stato un successo il concerto di Tananai, l’anno scorso quello di Ghali, quest’anno vogliamo proseguire sulla stessa falsariga. Come ormai da tradizione, abbiamo anticipato la data rispetto alla fine dell’anno per diversi motivi, a partire dalla volontà di evitare la confusione della notte del 31. Abbiamo puntato su un artista che non ha bisogno di presentazioni e che consideriamo una vera istituzione, una scelta che è stata ponderata attentamente nel corso dei mesi».

Un nome che si aggiunge così a una geografia musicale che, per il Capodanno 2027, promette di trasformare ancora una volta le piazze sarde in grandi palcoscenici. A Iglesias è atteso il ligure Bresh, tra i protagonisti della nuova scena pop-rap, mentre Sassari punta su Zucchero: il Comune ha avviato una procedura da oltre 633mila euro oltre Iva per assicurarsi l'esibizione. In Gallura, Arzachena lavora per portare Antonello Venditti nella notte di San Silvestro. E Cagliari prepara una festa diffusa, con oltre 600mila euro sul tavolo e quattro piazze coinvolte, senza rincorrere un unico grande nome.

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