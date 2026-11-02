Cosa dicono le stelle per il 2 novembreLa giornata segno per segno
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Ariete – Avete iniziato a cambiare alcune abitudini di pensiero che vi stavano facendo soffrire. Adesso siete diversi.
Toro – Amate vivere la vita senza troppa organizzazione, i piani all’ultimo minuto sono il vostro forte.
Gemelli – Adesso è il momento di cambiare, provare a fare qualcosa di diverso per stare meglio e ritrovare serenità.
Cancro – Vi piace prendervi poco sul serio, sapete che la vostra ironia e simpatia fanno di voi persone socievoli.
Leone – Amate essere circondati dalla natura, le passeggiate sono per voi un toccasana contro lo stress.
Vergine – Una persona molto vicina a voi sta per rivelarvi qualcosa di inaspettato che potrebbe turbarvi.
Bilancia – Amate le giornate lente, rilassanti, passate in famiglia. Siete l’esempio di come si possa stare bene con poco.
Scorpione – Avete tante idee che spesso non si riescono a concretizzare, forse dovreste fermarvi per capire cosa non va.
Sagittario – Siete alla ricerca di un nuovo hobby, da tempo vi sentite un po’ scarichi e senza energia e non vi piace.
Capricorno – Avete criticato un po’ troppo una persona che vi sta a cuore, e adesso questa sembra essersi distaccata.
Acquario – Spesso per voi riempirvi di impegni è l’antidoto ad avere la testa piena di pensieri e inutili paranoie.
Pesci – Siete stati in grado di dire la vostra nel giusto modo, senza imporvi ma comunicando le vostre idee.