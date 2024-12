Il Capodanno si avvicina e a Olbia cresce l’attesa per i big che animeranno la notte di San Silvestro: i Pinguini Tattici Nucleari e i Boomdabash. La città, dopo il boom dello scorso anno con Zucchero e Salmo sul palco del Molo Brin, è pronta a replicare la festa. Ma se la presenza degli artisti era già stata confermata nelle scorse settimane, questa mattina ad illustrare tutti gli eventi del periodo natalizio a Olbia è stata la giunta comunale al completo, guidata dal sindaco Settimo Nizzi. Un milione di euro, di cui 80 mila euro donati dalla Fondazione Banco di Sardegna e 250 mila derivanti dalla partecipazione ad un bando regionale, è la cifra messa in campo per organizzare due serate in città, una il 30 dicembre, quando in piazza Crispi a partire dalle 21 e fino alle 24 ci saranno dei dj Set di Rds e i comici di Zelig e Colorado, e l'altra clou al Molo Brin con il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari e dopo la mezzanotte i Boomdabash.

«Non è stato semplice portare un artista che fosse all'altezza del successo raggiunto lo scorso anno con Zucchero e Salmo - ha affermato l'assessore comunale al Turismo, Marco Balata - ma siamo sicuri di esserci riusciti anche per questo 2024». Balata ha lanciato una stoccata ai commercianti del centro storico: «Molti si permettono di abbassare le serrande durante il periodo invernale e delle festività, salvo poi lamentarsi - ha affermato l'assessore al Turismo - Se l'amministrazione comunale non organizza eventi e manifestazioni da parte loro non c'è nessuna iniziativa». Tanti gli eventi che a partire dal 7 dicembre animeranno fino a dopo l'Epifania il centro storico olbiese e le frazioni di San Pantaleo, Berchiddeddu e Murta Maria.

«Ritorna il Villaggio di Natale in piazza Regina Margherita, con la casa di Babbo Natale e il villaggio del Grinch. Mentre il Refettorio dell'Arte ospiterà il laboratorio degli elfi dove i bambini possono partecipare agli incontri organizzati attraverso i laboratori degli studenti del Liceo Artistico De André - ha spiegato Sabrina Serra, assessora all'Istruzione - Sia la casa di Babbo Natale che il Refettorio resteranno aperti anche di mattina per consentire la partecipazione anche delle scuole cittadine». Per questi eventi collaterali sono stati messi a disposizione ulteriori 120mila euro. Confermata anche la Regata sul porto con la presenza di Babbo Natale che arriva dal mare, appuntamento che unisce l'intrattenimento, alla raccolta di fondi per l'acquisto di un respiratore pediatrico da donare all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata