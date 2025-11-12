Orbit Orbit esalta le due anime di Caparezza: quella di musicista e quella di appassionato e sceneggiatore di fumetti, confermandolo come uno degli artisti più originali della scena musicale italiana. L'artista pugliese sarà lunedì all'Ex-Ma.Ter di Sassari per il Festival Fino a Leggermi Matto, organizzato da Le Ragazze Terribili.

L'incontro con Caparezza è fissato alle 18.30 ma addirittura due ore prima, alle 16.30 inizierà il firmacopie. La priorità verrà data a chi ha già acquistato il disco e il fumetto. Le richieste sono davvero tantissime e non deve meravigliare perché non solo l'album è schizzato in vetta alla classifiche musicali, ma a Lucca Comics & Games le copie del disco e del fumetto sono andate esaurite nel giro di 48 ore.

Orbit Orbit segna il debutto di Caparezza come autore di fumetti, in collaborazione con Sergio Bonelli Editore, la casa editrice di Tex, Dylan Dog, Zagor e Nathan Never. Un viaggio onirico disegnato da grandi firme e nuovi talenti del fumetto italiano. Folle e scatenato, colorato, divertente e allo stesso tempo intimo e personale, Orbit Orbit è un’avventura senza limiti.

