Capodanno di Alghero, Tedua dà forfait e al suo posto arrivano Guè e Noyz Narcos. Cambia la composizione del grande palco all'aperto del Piazzale della Pace la sera del 29 dicembre ad Alghero e diventa ancora più ricca: tre artisti per un'unica serata. Non ci sarà più Tedua, a causa di motivi tecnico-logistici indipendenti dall'organizzazione, ma tutta la scena sarà per Guè che ritorna in Riviera del Corallo dopo lo straordinario successo dell'estate 2022 e Noyz Narcos.

Nella stessa serata confermato anche il concerto di Anna, volto femminile fra i più amati della scena e nuovo idolo tra i teenager.

«Dispiace non poter applaudire il nuovo talento della scena urban italiana - ammette il presidente di Fondazione Alghero, Andrea Delogu - la speranza resta quella di poter ospitare Tedua nel corso del 2024».

Per la notte del 31, invece, confermato Luciano Ligabue.

