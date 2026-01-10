Il famoso attore turco Can Yaman – che ha interpretato il recente remake di Sandokan – e l'attrice Selen Gorguzel, secondo i media locali, sono tra le sette persone fermate durante la notte in un'operazione antidroga a Istanbul. Sono stati anche effettuati dei blitz in nove locali notturni della capitale sul Bosforoì.

Can Yaman e Selen Gorguzel, riportano le testate turche, saranno portati all'Istituto di medicina legale per essere sottoposti ad analisi del sangue.

L'indagine è condotta dall'ufficio investigativo sul contrabbando, il traffico di stupefacenti e i reati economici della Procura generale di Istanbul.

Yaman era atteso questa sera nella prima puntata di “C’è posta per te” di Maria De Filippi.

Can Yaman veste i panni del pirata gentiluomo “Sandokan”

L’inchiesta

L'indagine riguarda le accuse di «possesso di droghe o stimolanti per uso personale», «agevolazione dell'uso di droghe» e «incoraggiamento di una persona alla prostituzione, facilitazione di tale pratica o mediazione o fornitura di un luogo per la prostituzione». Sarebbe stata una soffiata, secondo la testata turca Hurriyet, a portare all'arresto di Can Yaman. Secondo quanto risulta infatti al giornale, la Procura non aveva emesso un mandato di arresto per Yaman nell'ambito delle indagini, ma aveva ordinato la perquisizione di nove locali, tra cui l'Hotel Bebek, dove l'interprete di “Sandokan” stava passando la serata. Ma a quanto pare qualcuno avrebbe segnalato che l'attore avrebbe fatto uso di droghe e nel corso della perquisizione della discoteca gli sono state trovate addosso delle sostanze. Yaman è stato quindi arrestato. L'operazione è scattata dopo la mezzanotte, e in alcuni locali è stata trovata droga. Secondo Hurriyet il blitz era «mirato a colpire alcune celebrità». Il giornale pubblica anche delle fotografie che mostrano diverse droghe, presumibilmente sequestrate durante l'operazione. Tra i sette arrestati dalla polizia turca, oltre a Yaman e alla collega attrice Selen Gorguzel, ci sarebbero anche Ayşe Sağlam e Ceren Alper, oltre a proprietari di locali, gestori e YouTuber.

Chi è

Attore e modello, nato a Istanbul nel 1989, Can Yaman è noto per le sue interpretazioni in serie di successo. Tra il 2022 e il 2024 ha partecipato alla serie di Canale 5 Viola come il mare, nel ruolo dell'ispettore capo Francesco Demir. Nel 2025 è stato protagonista nella miniserie Il Turco e nella serie reboot della Rai Sandokan. In precedenza era apparso anche in un cameo nella serie Che Dio ci aiuti 6.

