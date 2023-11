«Noi con la nostra agenzia ci metteremo in prima linea per far valere i vostri diritti, a partire dal rimborso del biglietto. E sicuramente ci vedremo ancora, in un altro posto. E sarà una serata migliore». Le parole sono quelle del duo comico Pio e Amedeo sul palco dell’Opera Music Forum della Fiera di Cagliari, dopo che il loro spettacolo, in calendario lo scorso sabato, è stato annullato.

Tra problemi con l’audio che rendevano le loro battute impossibili da ascoltare, bagni inagibili e il freddo all’interno del padiglione E (il tutto condito dal malumore della platea), dopo pochi minuti di show è arrivato lo stop degli artisti. «Per chiarezza – sottolineano i due – non siamo mai venuti qui, non potevamo conoscere la situazione. Chiunque al posto nostro sarebbe andato dietro le quinte e ci sarebbe rimasto, noi ci abbiamo messo la faccia sino a questo momento e lo vogliamo fare fino alla fine».

«Non penso ci siano le condizioni per continuare», la conclusione. Poi arriva la proposta di usare il tempo a disposizione per un incontro fuori programma con i fan, tra chiacchiere e foto ricordo, «perché noi non scappiamo, ci vediamo tra 10 minuti». Ad ascoltarli una platea silenziosa, che ha rispettato la scelta dei due. Diversi i video caricati sui social che mostrano la situazione negli spazi della Fiera, con i presenti seduti nella grande sala e addosso sciarpa e giubbotto.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata