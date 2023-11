Una manciata di minuti di spettacolo, poi finisce tutto tra le proteste del pubblico. Lo show di Pio e Amedeo, all’Opera Music Forum della Fiera di Cagliari, si è concluso poco dopo essere iniziato, coi comici “costretti” a scendere dal palco per placare le lamentele: problemi tecnici, questa la motivazione, con le battute impossibili da ascoltare.

Non solo. Quella dell’audio non sembra essere l’unica criticità rilevata dagli spettatori. Il padiglione E allestito per l’evento, infatti, si è rivelato inadeguato tra bagni inagibili e il freddo della sera cagliaritana, tanto «da non potersi togliere il giubbotto», come raccontano i presenti.

Una location, quella prevista per lo spettacolo del duo pugliese, che ha lasciato interdetti anche gli stessi comici: «Questo sembra un posto per rave party», hanno scherzato poco prima di concludere il mini-show.

