Una notte sospesa fra realtà e sogno, affrontando paure e ossessioni in un omaggio all'imprevedibile e al surreale: questo è "The Barnard Loop", spettacolo di Alessandra Ventrella e Rocco Manfredi già insignito in numerosi concorsi e rassegne, e oggi finalmente nell'Isola grazie al Cedac Sardegna. In scena alle 20:30 di giovedì 22, al Teatro del Segno di via Quintino Sella a Cagliari, la produzione è firmata dalla compagnia DispensaBarzotti in una collaborazione con il Teatro Necessario di Parma, centro nazionale di produzione di circo contemporaneo.

Diretto da Ventrella e recitato da Manfredi e Jacopo Maria Bianchini, gli spettatori vengono immediatamente introdotti al goffo protagonista Barnard e alla lunga notte di cui è prigioniero. Tra caffettiere dall'infinito contenuto, vasi di piante parlanti e apparizioni improvvise, una serie di situazioni assurde si susseguono senza sosta, facendo dubitare tanto a Barnard, quanto al pubblico, di trovarsi nel reale o nell'onirico. In un mistero irrisolvibile, il malcapitato personaggio è costretto ad affrontare la propria realtà, alla ricerca di un fragile equilibrio fra desideri e sentimenti contraddittori, in un mondo di oggetti che prendono vita e leggi fisiche che perdono ogni fondamento.

Il titolo dell'opera prende ispirazione dall'anello di Barnard, un ammasso nebuoloso nella costellazione di Orione così lontano da essere per noi inconoscibile, prendendo forma di metafora dell'assoluta mancanza di certezze ferme nella vita di ogni uomo. Destinati ad essere niente più che puntini persi nell'immensità, la magia, l'immaginazione e soprattutto l'umorismo restano i migliori antidoti a restituire centralità al nostro mondo interiore.

In una performance di quadri viventi in movimento e senza parole, la notte insonne del protagonista è rappresentata dalle scenografie di Manfredi e Paolo Romanini, con le luci a cura di Ventrella, l'ingegneria del suono di Dario Andreoli e il supporto logistico fornito da Cie Les Karnavires. "The Barnard Loop" ha esordito nel 2018 vincendo il concorso romano Odiolestate, ricevendo l'anno dopo la menzione speciale al festival meneghino Tendenza Clown e venendo infine selezionato nel 2024 alle rassegne In-Box Blu e Kilowatt Festival. La pièce fa inoltre parte di Unternehmen dans la culture 2021, programma del Ministero della Cultura francese per promuovere le giovani imprese culturali.

