Il Bastione Saint Remy si prepara a tornare protagonista dell'estate cagliaritana con due serate all'insegna della musica, della condivisione e di uno dei panorami più suggestivi della città. Domani e sabato prenderà il via "Ci vediamo al tramonto", nuovo appuntamento della rassegna Storie di Bastione, prodotta da Tra Le Nuvole. L'obiettivo è trasformare uno dei simboli di Cagliari in un luogo d'incontro aperto a cittadini e visitatori, tra spettacoli, intrattenimento e il fascino del tramonto. Media partner dell'iniziativa sarà Radiolina, che accompagnerà entrambe le serate con musica, interviste e collegamenti dal vivo.

L’appuntamento

La prima serata sarà dedicata alla musica elettronica e alle sonorità che hanno segnato la scena sarda degli ultimi anni. Ad aprire l'appuntamento di domani alle 18 sarà il collettivo di Radio Fortuna, che accompagnerà il pubblico verso il tramonto con un DJ set pensato per dare il via alla manifestazione. A seguire spazio agli Stardust, nuovo progetto che riunisce alcuni dei DJ e producer più conosciuti dell'isola, come Laddo, JFK e Luma, protagonisti da anni della scena musicale sarda, insieme a D-SPE e Piraz. Nel corso della serata è previsto anche il Radiolina Showcase, con la prima radio della Sardegna, media partner dell'evento, che animerà il Bastione con musica, collegamenti, interviste agli artisti e ai partecipanti e una copertura social in tempo reale per raccontare l'atmosfera dell'iniziativa anche sulle piattaforme digitali.

Una notte revival

Il sabato sarà invece un viaggio tra le hit che hanno attraversato tre decenni di musica. Ad accompagnare il pubblico verso il tramonto saranno i NON SOUL FUNKY, prima di lasciare il palco al Forever Young Party, format itinerante che negli ultimi anni ha fatto tappa in diverse città italiane. L'idea è trasformare il Bastione Saint Remy in una grande pista a cielo aperto, ripercorrendo le canzoni che hanno fatto ballare intere generazioni. «Forever Young è una festa che gira l'Italia ed è caratterizzata da una verve legata al passato: l'obiettivo è far sentire tutti giovani», spiega Davide Siddi, tra gli organizzatori. «La selezione musicale spazierà dal 1980 al 2010: ogni ora dello spettacolo sarà dedicata a un decennio diverso. Non mancheranno gadget e oggetti luminosi per coinvolgere il pubblico e rendere ancora più immersiva l'esperienza».

Il villaggio

L'accesso all'area allestita al Bastione Saint Remy sarà libero e gratuito per entrambe le serate. L'organizzazione ha scelto un allestimento studiato per valorizzare uno dei luoghi simbolo di Cagliari senza alterarne l'identità. «Sarà non impattante, in armonia con l'architettura che ci ospita, con tonalità bianche e un palco tondo affinché lo spettacolo possa essere seguito da qualsiasi punto», spiega Davide Siddi. L'obiettivo di “Ci vediamo al tramonto” è proprio quello di restituire il Bastione ai cittadini come luogo di incontro e condivisione, dove la musica si intreccia con il panorama e il tramonto, trasformando uno dei monumenti più rappresentativi del capoluogo in uno spazio vissuto e aperto a tutti.

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