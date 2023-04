Continua la tournée del Teatro Lirico nelle chiese e basiliche della Sardegna in occasione della manifestazione “I suoni dell’anima”. L’iniziativa rientra nel progetto “Un’Isola di Musica 2023”.

Prossima tappa sabato 29 aprile alle 20.30, nella Chiesa di Sant’Eulalia a Cagliari dove il Coro, diretto da Giovanni Andreoli, proporrà cinque pagine di eccellente e celebre musica sacra. L’accompagnamento musicale all’organo è di Salvatore Spano.

Il programma prevede l’esecuzione di: Missa secunda pontificalis di Lorenzo Perosi; Ave verum corpus K. 618 di Wolfgang Amadeus Mozart; Ave Maria di Johann Sebastian Bach - Charles Gounod; Cantique de Jean Racine op. 11 di Gabriel Fauré; Messiah HWV 56: Hallelujah di Georg Friedrich Händel.

La rassegna, organizzata con il patrocinio e la collaborazione delle Diocesi del territorio regionale e dei Comuni interessati, è la valorizzazione delle più belle Chiese, Basiliche e luoghi di culto della Sardegna, attraverso la realizzazione di concerti di carattere sacro o di ispirazione religiosa. Lo spettacolo ha una durata di 60 minuti circa e non prevede l’intervallo. L’ingresso al concerto è libero fino ad esaurimento posti.

La manifestazione è inserita anche nel progetto di integrazione sociale “InPari per gli Ucraini” dedicato all’inclusione e all’inserimento dei minori rifugiati nei contesti sportivi, artistici e culturali del territorio sardo e rivolto in particolare ai cittadini ucraini, rifugiati di guerra e immigrati di seconda generazione presenti in Sardegna, realizzato dal CREI ACLI Sardegna e cofinanziato dal programma EPIC - European Platform of Integrating Cities - in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna e dalla UEFA Foundation for Children.

