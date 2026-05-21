"Songbook" al Conservatorio

Si chiude la stagione de "I Live della Scuola di Jazz" del Conservatorio di Cagliari, con un ultimo appuntamento venerdì alle 18:30 nell'aula Porrino: in scena "Songbook", omaggio alle grandi melodie americane con le voci della classe di canto jazz, guidate dalla direttrice artistica Francesca Corrias e accompagnate dai docenti della Scuola in un'unica ensemble.

Anche a Pirri "Anima Vibrante"

Dopo aver portato in giro per l'Isola il nuovo progetto "Anima Vibrante", il connubio timbrico dell'arpista italo-svizzero Raoul Moretti e del musicista tradizionale turco Mübin Dünen arriva anche a Pirri, venerdì alle 20:30 a Casa Saddi, in via Ettore Fiermosca 17. Solo il più recente esperimento in duo, tra i suoni della tradizione e l'avanguardia contemporanea.

Dieci anni di metal al Poetto

In un panorama musicale frenetico, dieci anni di attività sono un grande traguardo per tante band: e lo festeggiano anche i Dancæstral e i Loudstation, che saranno insieme venerdì sul palco del Corto Maltese, per le 21:30 al Poetto. Una serata con i suoni del metal alternativo, tra progressive e hard rock, dedicato agli esordi già dal titolo "When We Were Young".

Fabrik, tra stoner e post-rock

Sarà un'altra serata distante dai soliti standard di rock e metal quella di venerdì al Fabrik di Cagliari, che dalle 21:30 vedrà in scena i cagliaritani Elepharmers, trio in movimento fra psichedelia pesante, rock astrale e desertico stoner, e i Thrøsk, progetto creato tra Puglia e Sardegna dal gusto post-metal e strumentale, con influenze doom, atmosferiche e shoegaze.

Il mitico Lou Marini al Bflat

L'iconico sassofonista, membro della band che firmò a suo tempo la colonna sonora del classico "The Blues Brothers", arriverà venerdì nel capoluogo con i suoi Italian Groovers: dalle 21:30 al Bflat, un ricco repertorio di brani originali e grandi reinterpretazioni fra jazz, blues, soul e funk, con Gianluca Di Ienno, Alessandro Chiappetta ed Enzo Zirilli sul palco.

Il jazz di marca danese

Proseguirà anche questo venerdì la programmazione del Jazzino di Cagliari, con i danesi Lubos Soukup (sax) e Christian Pabst (piano) che alle 21:45 porteranno dal vivo il loro progetto "Levitas", dai tocchi folk, jazz e classici. Per l'occasione il duo di Copenaghen diventerà un quartetto, con l'aggiunta di Matteo Marongiu (contrabbasso) e Gianrico Manca (batteria).

Nuovi occhi sul passato

Sarà l'ultimo appuntamento dell'anno con "Nuovi occhi sul passato", quello di sabato alle 10:30 nella Cittadella dei Musei con Francesco Serra, che illustrerà al pubblico le pratiche funerarie nella Sardegna di epoca romana. Il ciclo di conferenze, promosso dal Gruppo Archeologico Kalaritano, mira allo studio della storia sotto le lenti di altre discipline.

Gli antichi caffè di Cagliari

Uno spaccato della quotidianità nel capoluogo dal Settecento al Novecento, in un'era di grandi trasformazioni urbane, sociali e persino alimentari, di cui gli storici caffè cagliaritani restano importante testimonianza. Dalle 10:30 di sabato prenderà il via la visita guidata con Movidì Tour, partendo da largo Carlo Felice sulle tracce della città di un tempo.

Ricordando Ian Curtis

Avvenne il 18 maggio di quarantasei anni fa la tragica scomparsa di Ian Curtis, frontman dei leggendari Joy Division, a soli ventitré anni. Un'eredità mai venuta meno, che questo sabato alle 21 verrà celebrata al Cueva Rock di Quartucciu per il dodicesimo anno di fila: sul palco le napoletane Neila Invo, i genovesi Ainu e gruppi locali, con dj-set al termine.

Sabato di esordi al Fabrik

Sono una new entry nella grande famiglia dello stoner isolano i cagliaritani Crobu, che sabato alle 21 presenteranno dal vivo l'album di debutto "More Than This" al Fabrik del capoluogo, in compagnia del giovanissimo power trio Toothless Unicorns e dei T-Bags, altra band di recentissima creazione che promette una miscela di sonorità e generi metal.

Il ritorno dei Ruota Libera

Sabato alle 21:30, il Corto Maltese del Poetto ospiterà il ritorno dei Ruota Libera, gruppo combat folk cagliaritano che lo scorso novembre ha festeggiato quindici anni di attività. E a sette dall'ultimo disco "Tutto può cambiare", il complesso presenterà al pubblico il nuovo album "Prima che finisca il mondo", tra messaggi di libertà, comunità e resistenza.

"Flashback" dal Giappone

La squadra di Hardstation torna ad animare l'Amnesya di Cagliari sabato alle 23, con il suo noto cocktail di hard techno, schranz e pressioni industriali e acide, che vedrà non solo i membri della crew Barbers, Barka & Taris e Recycle Duo, ma anche il celebre dj e produttore Kosuke Saito, direttamente dal Giappone all'Isola con le sue potenti performance.

Il Subterraneux di Basstation

Un'altra domenica di elettronica nel verde di Campidarte, ma con un format del tutto nuovo: a questo giro Basstation proporrà "Subterraneux", incentrato sullo scambio sviluppato tra artisti locali e ospiti stranieri in residenze artistiche. In live l'olandese Rambadu, Ness e Wttm, con le porte aperte già dalle 12 per la mostra di "Dialoghi Creativi 2026".

"Nosus" al Teatro Massimo

La rassegna di Artisti Fuori Posto si avvia al termine, non prima però del grande finale: alle 20:30 di domenica si alzerà il sipario della sala M2 al Teatro Massimo per la produzione originale "Nosus", di e con Filippo Salaris, Piero Murenu e Alessandro Pani in un'opera dal sapore distopico sul tema dell'identità, con maschere tradizionali e musiche originali.

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