Arti e sport si fondono in una grande produzione dedicata alla danza che si terrà a Cagliari domani, venerdì 6 ottobre, alle ore 17.30 ail Teatro Doglio.

Lo spettacolo “Sport e Arte: Uniti per Unire, Tri-Fusion-Vibes”, organizzato in occasione delle World Triathlon Championship Series, sarà l’occasione per vedere in azione una delle più importanti star mondiali della danza, orgoglio del balletto italiano ed etoile tra le più acclamate a livello internazionale.

Protagonista attesissima sarà, infatti, Eleonora Abbagnato, in coppia con Giacomo Castellana, solista del Teatro dell’Opera di Roma.

Su palco anche Emanuela Bianchini e Damiano Grifoni con i solisti della Mvula Sangani Physical Dance mentre la parte musicale dell’evento sarà interpretata da Lorenzo Licitra, il tenore vincitore di X Factor 11, l’edizione del 2017 che vide in finale anche i Maneskin battuti proprio dal cantante siciliano.

A presentare la serata Paola Saluzzi, volto noto del piccolo schermo e celebre conduttrice di importanti galà televisivi per le principali emittenti pubbliche e private.

I testi, che esprimono le emozioni intense del Triathlon, sono di Renato d’Aquino, mentre la regia teatrale è di Luis Ernesto Doñas.

L’idea di aprire la tappa italiana della WTCS con uno spettacolo multidisciplinare è stata di Valerio Toniolo che ne ha affidato la direzione artistica a Daniele Cipriani, tra i massimi produttori di balletto in Italia e all’estero: “Sport e Arte: Uniti per Unire, Tri-Fusion-Vibes” compie una “fusione” tra arti e sport per suscitare nuove emozioni.

Un evento unico in cui lo sport diventa arte e gli artisti, “campioni” della scena italiana e internazionale che per una sera si immaginano atleti, si immedesimano nella sfida di questi contro se stessi.

Una sfida imperitura che dura fin dall’antichità.

Un prestigioso appuntamento per l’Italia e per lo sport tricolore, quinta tappa di un’intensa stagione che ha già toccato grandi città del mondo, da Yokohama a Leeds, fino a Montreal e Amburgo, e che farà da ponte per i circuiti finali in programma alle Bermuda e ad Abu Dhabi.

E se il Triathlon è uno sport relativamente moderno, a “Sport e Arte: Uniti per Unire” giocherà un ruolo di primo piano un’arte anch’essa moderna: la video art.

Le straordinarie video proiezioni, firmate da Field A1 con Art Director Valerio Ciminelli, sovrappongono staticità e movimento, ispirandosi ora ai Futuristi ora al pittore contemporaneo di De Coubertin, Georges Seurat, e fanno da sfondo alle esibizioni artistiche.

Sport maschile e femminile, divenuto olimpico all’inizio del secolo, sostenibile e a impatto zero, il Triathlon si articola su tre discipline, nuoto, ciclismo e corsa, che si svolgono in successione e senza soluzione di continuità.

Ad ognuna di queste è dedicato un quadro nel corso della serata che vedrà alternarsi sul palco i vari artisti ospiti.

Sebbene Eleonora Abbagnato già stella dell’Opéra di Parigi, e oggi alla guida della Compagnia e della Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma, sia simbolo della danza classica, la sua vita è da sempre segnata dallo sport, con marito, padre e zio dediti professionalmente al calcio.

Palermitana di nascita, innamorata del mare, nel quadro dedicato al nuoto, uno dei momenti più significativi dello spettacolo, la celebre ballerina interpreterà, in coppia con un altro grande solista Giacomo Castellana, un passo a due di Roland Petit, “La rose malade”.

Non sarà difficile accostare l’armonia del balletto classico a quella del nuoto dove ad ogni bracciata corrisponde l’agile movimento di tutto il corpo.

Danza, musica e arte saranno i protagonisti di una produzione imperdibile che darà il via ad un evento sportivo molto atteso dagli appassionati.

L.P.

© Riproduzione riservata