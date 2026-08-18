Ariete - Rallentate il vostro passo. Sotto questo cielo estivo riscoprirete il vero piacere del dolce far nulla.

Toro - Novità in arrivo prossimamente. Sbloccate la mente, l’estate vi porta un treno di occasioni d’oro.

Gemelli - Mettete in pausa per un attimo i troppi pensieri. La serata vi chiede solo di ridere e ballare fino all’alba.

Cancro - Per voi è un periodo di relax e calde rinascite. Ritrovate la vostra pace interiore davanti al mare blu.

Leone - Grandi passioni accendono le vostre giornate d’agosto. Siete voi i veri protagonisti dell’estate!

Vergine - Incontri inaspettati romperanno la vostra routine. Aprite il cuore a nuove avventure entusiasmanti.

Bilancia - Nuovi equilibri all’orizzonte. Staccate la spina e rigeneratevi al meglio con le persone che amate.

Scorpione - Voltate pagina e lasciate andare il passato. Il mare estivo cancella ogni vostra vecchia ansia.

Sagittario - Un’energia travolgente vi farà superare ogni piccolo ostacolo. Questo mese sarà per voi una festa continua.

Capricorno - Qualcuno colpirà la vostra dura corazza. Lasciatevi sorprendere da un sentimento inatteso...

Acquario - Amicizie speciali si trasformeranno in qualcosa di più. Godetevi totalmente la magia dell’estate...

Pesci - Ascoltate il vostro intuito profondo. Una sorpresa d’amore vi aspetta, e voi sotto sotto lo sapete già...

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