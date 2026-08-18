La prossima stagione segna il debutto della direttrice d'orchestra Elisabetta Maschio alla guida dell'Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, che dirigerà in due concerti su invito dal sovrintendente Nicola Colabianchi. La curiosità è che Elisabetta Maschio è stata a Sassari come direttore artistico dell'ente concerti Marialisa de Carolis dal 1995 al 1997. Invece di Nicola Bianchi è stata rappresentata al Teatro Comunale di Sassari l'opera in atto unico "Mandrake".

Il primo appuntamento è in programma venerdì 4 settembre al Teatro Comunale Mario del Monaco di Treviso, nell’ambito della stagione concertistica cittadina; il secondo si terrà domenica 4 ottobre al Teatro Toniolo di Mestre, in occasione della commemorazione dedicata a Giuseppe Sinopoli, nel doppio anniversario degli 80 anni dalla nascita e dei 25 dalla scomparsa, promossa dagli Amici della Musica di Mestre.

«Il Sovrintendente Nicola Colabianchi del Teatro La Fenice mi ha cercata per affidarmi questi due concerti – dichiara Elisabetta Maschio –. Sono profondamente onorata di dirigere questa orchestra. Per me rappresenta un debutto particolarmente emozionante, anche per il programma sinfonico che accompagna il mio percorso artistico fin dagli inizi della carriera».

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