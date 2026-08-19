Cosa dicono le stelle per il 19 agostoLa giornata segno per segno
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Ariete - Qualcuno vi mette alla prova senza dirvelo apertamente. Restate voi stessi e passerete l’esame a pieni voti.
Toro - Attenzione a un acquisto d’impulso: rifletteteci una notte e domani vedrete la cosa con occhi diversi.
Gemelli - Il fai da te vi tenta, ma per certe cose serve un esperto. Riconoscere i limiti non è una sconfitta.
Cancro - Le mezze verità circolano più veloce delle bugie. Verificate prima di riferire ciò che avete sentito dire.
Leone - Vi conviene delegare. Non tutto deve passare dalle vostre mani per essere fatto nel modo giusto.
Vergine - Una vecchia scatola dimenticata nasconde qualcosa che vi farà sorridere. Curiosate tra i ricordi di casa.
Bilancia - Un pomeriggio senza schermi vi restituisce una lucidità che avevate dimenticato di possedere.
Scorpione - E se quella pratica che rimandate da mesi si sbloccasse con una sola telefonata? Provate a farla oggi!
Sagittario - Chi tace acconsente, dicono. Ma stavolta il vostro silenzio verrebbe frainteso. Meglio essere chiari...
Capricorno - Se aspettate l’istante perfetto, non partirete mai. Il momento buono è quello in cui decidete di iniziare.
Acquario - Un piccolo investimento di tempo in ciò che vi appassiona vi ripagherà molto più di quanto immaginiate.
Pesci - Occhio alle promesse fatte con troppa leggerezza: qualcuno le sta prendendo veramente sul serio.