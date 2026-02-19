L’estate 2026 a Cabras si accende con un grande appuntamento musicale: i Subsonica saranno in concerto nella piazza Stagno, il prossimo 16 agosto, per una serata che si preannuncia tra gli eventi più attesi della stagione estiva in Sardegna.

L’evento, organizzato in collaborazione con Dromos Festival, porterà sul palco una delle band più influenti e innovative della musica italiana contemporanea.

Nati a Torino nel 1996, i Subsonica hanno ridefinito negli anni il linguaggio del pop elettronico italiano, intrecciando club culture, scrittura cantautorale e tensione rock.

Il 16 agosto sul palco allestito allo Stagno Arena di Cabras saliranno Samuel Romano (voce), Max Casacci (chitarra/prod.), Davide "Boosta" Dileo (tastiere), Enrico "Ninja" Matta (batteria), Luca "Vicio" Vicini (basso): una formazione che da tre decenni tiene insieme ricerca sonora e impatto live, in un equilibrio raro tra spettacolo e densità emotiva; per questo il loro concerto si candida già tra gli eventi di spicco della prossima estate musicale. E intanto parte la prevendita dei biglietti, che si possono acquistare da domani (venerdì 20 febbraio) attraverso il sito dromosfestival.it: solo posti in piedi a 25 euro (più diritti di prevendita).

Lo Stagno Arena, con il suo suggestivo scenario naturale affacciato sullo stagno di Cabras, farà da cornice a uno spettacolo che promette energia, coinvolgimento e un repertorio capace di attraversare tutte le fasi della carriera della band.

«Cabras quest’anno si posiziona come uno dei principali centri attrattori all’interno della programmazione culturale e musicale isolana. La collaborazione con Dromos Festival rafforza ulteriormente la qualità e l’importanza di questo particolare appuntamento, che si inserisce nel calendario degli eventi estivi di maggiore rilievo» affermano dal Comune.

