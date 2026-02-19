Primi appuntamenti estivi in calendario a Porto Rotondo, al teatro Mario Ceroli, il live di Niccolò Fabi. Prima delle tre date in Sardegna (le altre a Cabras e a Sarroch, nei due giorni successivi), il 16 luglio, il cantautore romano salirà sul palco sotto le stelle del borgo turistico olbiese con un concerto che racconta ventinove anni di storia della musica d'autore. Sulla scena musicale dal 1997, anno di uscita del suo primo album Il Giardiniere, Niccolò Fabi, nel suo curriculum, oltre a brani di grande successo, da ‘Lasciarsi un giorno a Roma’ a ‘Costruire’, vanta numerosi premi e riconoscimenti, tra cui tre Premio Lunezia e tre Targhe Tenco. I biglietti dell'evento, organizzato dal Consorzio di Porto Rotondo, sono disponibili a partire dalle 16 di oggi.

