Un argomento “caldo” come questa estate, quello dei giovani che non vogliono lavorare e che non accettano sacrifici, degli imprenditori che cercano stagionali e non li trovano.

Ne parlano tutti, ne ha parlato anche Hoara Borselli, opinionista Mediaset, ex modella ed ex fidanzata di Walter Zenga.

Ha riportato una sua esperienza personale scatenando sui social centinaia di reazioni, quasi tutte poco lusinghiere. Ma veniamo al tweet: “A 15 anni in estate alcuni giorni lavoravo in un bar mentre i miei amici andavano al mare. Poche ore, dalle 12 alle 16. Finito il turno mi regalavano un gelato e se andava bene delle patatine. Si parte sempre dal basso ragazzi. Sacrificio e fame, credo sia ciò che manca oggi”.

Molti giovani le hanno rinfacciato il passato che, tra calendari senza veli e fidanzamento con Zenga, vuol dire che “di sacrifici non ne ha fatti troppi”. C’è chi, infuriato, è passato agli insulti e c’e chi, con ironia, le ha chiesto di pulirgli casa, “ti dò una pizzetta”.

Reazioni anche da parte del presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini e del giornalista Rai Riccardo Cucchi. “Un conto è sacrificio e umiltà, che aiutano sempre, ma se la sua proposta è lavorare gratis solo perché si è giovani siamo proprio messi male. Roba da matti”, ha scritto Bonaccini.

“Il lavoro – le ha fatto notare invece Cucchi – si paga, a 15 e a 60 anni, per due e per otto ore. La schiavitù è stata abolita. E anche il pane e acqua o, se preferisce, gelato e patatine”.

Lei non si è sottratta certo alle polemiche ed anzi ha rincarato: “Scrivere che per divertimento a 15 anni lavoravo in un piccolo bar sulla spiaggia, senza obblighi, impegno, ma solo voglia di imparare qualcosa in cambio di gelati ha sollevato clamore. Ragazzi se è per questo ho fatto pure 2 anni di radio a rimborso spese. Così vi scatenate”.

