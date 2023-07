Brutta caduta in bici per Jovanotti durante il suo viaggio nella Repubblica Dominicana.

Il cantante, 56 anni, appassionato di viaggi in bici – come ha ampiamente mostrato nel documentario RaiPlay “Aracataca” in cui viaggia dalle Ande all’Amazzonia, dall’Ecuador alla Colombia sulle due ruote – ha raccontato sui social di essersi rotto la clavicola e il femore in vari punti.

«Ho fatto un gran volo in bici – ha spiegato ai follower – un volo bastardissimo, non ho visto il rallentatore del traffico. Sono in Repubblica Dominicana ospite di un amico… mi son portato la bici, al terzo giorno sbam...».

«Mi sono rotto sicuro una clavicola e anche il bacino – continua - La frattura sulla clavicola è scomposta… mi sono rotto il femore in tre punti. Un male assurdo. Domani, forse lunedì mi operano. Il mio medico in Romagna, Fabrizio Borra, ha visto le lastre. Mi devono mettere un chiodo di titanio. Un’operazione piuttosto complessa, ma si recupera. Ci vorrà un po’ di tempo ma sono vivo e sto bene».

Riposo assoluto dunque per Lorenzo Cherubini, che quest’anno si era comunque preso un anno di pausa dal Jova Beach Tour.

(Unioneonline/D)

