Brian May è risultato positivo al Covid. Lo storico chitarrista dei Queen, oggi 74enne, ha voluto informare i suoi fan con un messaggio su Facebook in cui ha pubblicato l’esito del test e ha scritto: “Il giorno scioccante finalmente è arrivato anche per me. La temuta doppia linea rossa. E sì, decisamente una cosa non simpatica, sono stati giorni davvero orribili, ma sto bene. E racconterò la storia".

Poi l’appello a tutti alla prudenza: "Per favore, fate molta attenzione là fuori, brava gente. Questa cosa è incredibilmente contagiosa. Davvero non fate in modo che rovini il vostro Natale. Con affetto. Bri".

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata