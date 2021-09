Il trapper romano Traffik – al secolo Gianfranco Fagà –, 25 anni, è stato condannato in primo grado a tre anni e due mesi di carcere dal tribunale di Novara con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della sua ex fidanzata e per aver violato il suo domicilio, oltre che per resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti risalgono all’ottobre dell’anno scorso.

È stata la stessa ex compagna, un’influencer novarese, a denunciarlo.

Il 14 ottobre il cantante aveva affittato un driver per farsi portare in Piemonte e aveva cercato la ragazza all’ospedale Maggiore di Novara: la vicenda si era conclusa in caserma dai carabinieri, dove l’uomo aveva rimediato una denuncia per oltraggio per aver insultato i militari.

Uscito dalla caserma, aveva pubblicato una storia su Instagram denigrando l’Arma e poi, non avendo trovato la ragazza in ospedale, si era recato a casa della giovane, a Romentino.

La madre della donna aveva chiamato le forze dell’ordine per fermarlo.

La ragazza, che ha testimoniato al processo, ha raccontato di alcuni episodi violenti e minacce di morte avvenute in passato. L’artista, che si trova già in carcere per scontare una condanna per una rapina commessa insieme al trapper Gallagher nel 2019 a Roma ai danni di alcuni fan, è stato condannato a tre anni e due mesi.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata