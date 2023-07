Si chiude un’era della televisione italiana: dopo 15 stagioni ininterrotte alla conduzione Barbara D’Urso non guiderà più “Pomeriggio 5”.

Lo ha ufficializzato Mediaset con una nota: «Canale 5 e Barbara d'Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l'artista non condurrà più Pomeriggio 5. Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Il contratto dell'artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara D'Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali».

E presto scopriremo se il lungo matrimonio della conduttrice con Cologno Monzese è finito del tutto. Il 4 luglio infatti saranno presentati i palinsesti Mediaset.

Il 2 giugno scorso D’Urso, alla fine dell'ultima puntata di Pomeriggio 5, aveva dato appuntamento per la nuova stagione: «Per voi amiche mie, per voi amici miei che mi seguite sempre, da sempre e per sempre, ci vediamo, ovviamente, a settembre». Un mese dopo, però, è tutto radicalmente cambiato. Dopo quindici stagioni, si è chiusa l'era dursiana nel pomeriggio di Canale 5. D’altronde lo scorso autunno Pier Silvio Berlusconi aveva dichiarato che «i programmi che mescolano gossip, politica, cronaca rosa e nera non funzionano più. Sono il passato».

Mediaset non ha ufficializzato la cancellazione del programma. Fra le tante ipotesi c’è anche quella di cambiare radicalmente format e di affidare il programma pomeridiano di Canale 5 a Myrta Merlino, volto di La7.

Nel corso della sua carriera, D'Urso, classe 1957, è diventata uno dei volti più rappresentativi di Mediaset, dove ha condotto, tra gli altri programmi, tre edizioni del Grande Fratello (dalla terza alla sesta e una puntata della quarta ha superato negli ascolti una serata del Festival di Sanremo 2004, evento mai accaduto prima nella storia della televisione), Mattino Cinque e La Pupa e il Secchione. È stata anche attrice in film e serie tv, tra queste la più nota è La Dottoressa Giò.

